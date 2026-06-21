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Burgenland

Gas und Bremse verwechselt: Neuwagen landete im Garten

Eine ältere Autofahrerin dürfte in Pinkafeld Gas und Bremse verwechselt haben. Ihr Neuwagen kam im Garten zum Stillstand.
21.06.2026, 12:34

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Auto wird mit Kran geborgen.

Eine ältere Lenkerin dürfte beim Verlassen ihrer Garage Gas und Bremse verwechselt haben. Ihr brandneuer Pkw querte daraufhin die Dr.-Adolf-Schärf-Straße, durchbrach einen Gartenzaun sowie eine Gebüschreihe und kam schließlich im Garten eines gegenüberliegenden Einfamilienhauses zum Stillstand.

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Kran war notwendig

Die alarmierte Feuerwehr Pinkafeld rückte mit mehreren Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Mithilfe eines Krans wurde das Fahrzeug aus dem Garten geborgen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Garten Burgenland
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