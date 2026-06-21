Gas und Bremse verwechselt: Neuwagen landete im Garten

Eine ältere Lenkerin dürfte beim Verlassen ihrer Garage Gas und Bremse verwechselt haben. Ihr brandneuer Pkw querte daraufhin die Dr.-Adolf-Schärf-Straße, durchbrach einen Gartenzaun sowie eine Gebüschreihe und kam schließlich im Garten eines gegenüberliegenden Einfamilienhauses zum Stillstand.