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Gas und Bremse verwechselt: Neuwagen landete im Garten
Eine ältere Autofahrerin dürfte in Pinkafeld Gas und Bremse verwechselt haben. Ihr Neuwagen kam im Garten zum Stillstand.
Eine ältere Lenkerin dürfte beim Verlassen ihrer Garage Gas und Bremse verwechselt haben. Ihr brandneuer Pkw querte daraufhin die Dr.-Adolf-Schärf-Straße, durchbrach einen Gartenzaun sowie eine Gebüschreihe und kam schließlich im Garten eines gegenüberliegenden Einfamilienhauses zum Stillstand.
Kran war notwendig
Die alarmierte Feuerwehr Pinkafeld rückte mit mehreren Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Mithilfe eines Krans wurde das Fahrzeug aus dem Garten geborgen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.
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