Burgenland und Ungarn vereinbaren Kooperation

Das Burgenland und Ungarn werden in Zukunft bei grenzüberschreitenden Verkehrsprojekten kooperieren. Ein dementsprechendes Memorandum wurde am Mittwoch von Landeshauptmann Hans Niessl ( SPÖ) und Peter Szijjarto, ungarischer Staatssekretär für Auslandsbeziehungen und Außenwirtschaft im Amt des Ministerpräsidenten, in Györ unterzeichnet.

Vereinbart wurde, dass zunächst in einer bilateralen Studie Möglichkeiten grenzüberschreitender Verkehrsentwicklung erhoben und Machbarkeitsstudien erstellt werden. Die 29 ehemaligen Grenzübergänge zwischen Österreich und Ungarn sollen bis 2015 ohne Hindernisse passierbar gemacht werden.

Zur Entwicklung des Schienenverkehrs wird eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingerichtet. Bei geplanten hochrangigen Straßenprojekten will man einander laufend über den Umsetzungsstand informieren.