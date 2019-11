Burgenland: Treten Neos zur Landtagswahl 2020 an?

Am Donnerstag wollen die Neos die Katze aus dem Sack lassen und bekannt geben, ob sie bei der Landtagswahl am 26. Jänner 2020 antreten – oder sich schon jetzt auf die Kommunalwahlen im Herbst 2022 konzentrieren. Dazu reist aus Wien eigens Generalsekretär Nick Donig an – das Burgenland ist ansonsten nicht gerade bevorzugtes Reiseziel der pinken Bundesspitze.