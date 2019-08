Halbe Burgenländerin mit ganzer Kraft für die Neos

Vom pinken Paradies Salzburg ist Bozecski in die politische Steppe gekommen – neben Kärnten gilt in der Neos-Zentrale das Burgenland als Sorgenkind. Das „unglaubliche Netz der SPÖ“ führt Bozecski auch ins Treffen, um zu erklären, warum sich die Pinken im östlichsten Bundesland so schwer tun, Fuß zu fassen. In Salzburg etwa sei die ÖVP weit nicht so omnipräsent. Besonders im Südburgenland „ist es superschwer“ Parteistrukturen aufzubauen. In Eisenstadt wurde vor einiger Zeit zumindest wieder ein Stützpunkt eröffnet, die „Neosphäre“ am Domplatz. Und zu den beiden Angestellten Bozecski und Pressesprecherin Simone Pibernik wird noch eine dritte Kraft gesucht, die sich im „Eventmanagement“ auskenne.

Rüstet die Kleinpartei auf, weil die Wahl im Herbst die letzte Chance für Burgenlands Neos ist? „Nein“, wehrt Bozecski ab, „ich glaube nicht, dass Neos irgendein Bundesland liegen lassen“.