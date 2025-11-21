Land der Ganztagssonne

Wenn wir Österreicher „Land der Berge ...“ singen, ist das Burgenland nicht mitgemeint. Burgenland ist das „Land der Sonne“, mit einer stilisierten Sonne in den Landesfarben Rot-Gold und 300 Sonnentagen im Jahr. Als „Land der aufgehenden Sonne“ gilt Japan, als „Land des Sonnenuntergangs“ Norwegen. Und dazwischen hält sich die Sonne offensichtlich am liebsten im Burgenland auf.

Doch selbst für burgenländische Sonnenverhältnisse klang die folgende Austria-Presse-Agentur-Schlagzeile dieser Tage erstaunlich: „Bisherige Sommersaison bestens verlaufen“. Da muss man ehrlich sagen, das Burgenland kann viel, das Südburgenland konnte heuer sogar 20 Grad am ersten Novemberwochenende. Aber die „Sommersaison“ ist zu Allerheiligen gelaufen, vorbei. Starkes Nächtigungsplus Blicken wir also auf die Zahlen der Statistik Austria , betreffend die bisherige Saison, und freuen uns: Die stärksten Zuwächse bei Nächtigungszahlen verzeichnen heuer Salzburg (mit einem Plus von 4,3 Prozent) und das Burgenland (plus 3,5 Prozent). Dazu muss man anmerken, dass das Burgenland von allen Bundesländern die geringsten touristischen Gesamtausgaben verzeichnet: 0,75 Mrd. Euro im Jahr 2023, wie in den am Donnerstag veröffentlichten regionalen Tourismus-Satellitenkonten zu lesen war.