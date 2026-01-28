Rekordrutschpartie und Höchstschaubahn

„Und, was kostet der Spaß?“, lautet eine häufig gestellte Frage, wenn man sich vor einer Anschaffung nicht sicher ist, ob der Zweck die Mittel heiligt. Derzeit drängen sich im Burgenland allerdings weitere Fragen auf: „Muss Spaß unbedingt viel kosten?“ Und: „Auf wessen Kosten geht der Spaß?“

Zwei Projekte erwecken dieser Tage den Eindruck von Vergnügen um jeden Preis: Projekt 1: Im Zuge des Ausbaus der Sonnentherme Lutzmannsburg will das Land als Eigentümer unter anderem eine Sieben-Rutschen-Anlage mit knapp 1,3 Kilometern Länge (zu den bereits bestehenden Rutschen) bauen. Es handle sich dabei um das „größte Rutschenprojekt im deutschsprachigen Raum“, heißt es. Man fragt sich, ob der Spaß die zweistellige Millioneninvestition wert ist. Dabei kann man bei uns derzeit auch ohne Großinvestition auf vielen Eisflächen bestens rutschen, so etwa vorigen Samstag bei der Eisdisco auf dem zugefrorenen Neusiedler See.

Schuldenbremse Die Eisdisco war ein Riesenerfolg. Und auch wenn klar ist, dass wir im Burgenland nicht jedes Jahr mit Natureisflächen rechnen können, zeigt sich, dass gute Ideen ebenso zu Publikumsmagneten werden können wie teure Prestigeprojekte: In Oggau verzeichnete man am Freitag 4.500 Starter bei der heurigen Burgenland-Extrem-Tour um den Neusiedler See.