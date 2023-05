Burgenland-Shop im Outlet-Center Parndorf eröffnet

Im Designer Outlet Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Montagvormittag der neue Shop des Burgenland Tourismus „my burgenland“ offiziell eröffnet worden.

Erhältlich seien in dem Geschäft und auch online rund 600 heimische Produkte von 150 Lieferanten, erklärte Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) - von ihm stammte die Idee zu dem Shop - dachte bereits an die Eröffnung weiterer derartiger Geschäfte.