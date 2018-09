Burgenland: Schwerverkehr sorgt für dicke Luft

Am Wochenende gleicht der Grenzübergang in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) beinahe einer kleinen Stadt. Hunderte Chauffeure campieren auf dem Grenzübergangsgelände. „Wir warten, dass wir nach dem Wochenendfahrverbot wieder weiterfahren können“, sagt ein türkischer Lenker. Damit ist er nicht allein. Laut einer Statistik des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) ist der Schwerverkehr auf der Ostautobahn A4 und der Nordost-Autobahn A6 in den vergangenen fünf Jahren stark angestiegen.

„Die massive Zunahme des Lkw-Verkehrs erhöht die Belastung für die Anrainer, das Unfallrisiko für die Autofahrer und treibt den Güterverkehr in Österreich immer stärker von den Klimazielen weg“, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Nicht nur Tempolimits würden immer öfter missachtet werden. Oftmals würden überladene oder nicht den technischen Anforderungen entsprechende Lkw das Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer erhöhen.