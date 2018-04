Burgenland: Schönschrift für den schönsten Tag

„ Federleicht steht einerseits für etwas sehr Feines – wie es die Kalligrafie ist – andererseits für das Gefühl, das Paare haben sollen, wenn sie zu mir kommen. Sie sollen sich bei mir wohlfühlen, ich will ihnen einen Teil vom Stress der Hochzeitsvorbereitungen abnehmen.“

Sarah Zemlyak redet sprichwörtlich wie ein Wasserfall über ihr Atelier „federleicht“, das sie Ende März in Trausdorf an der Wulka eröffnet hat. „Federleicht“ ist auf Hochzeitspaare zugeschnitten. Im femininen Stil werden Hochzeitskarten, beginnend mit der Einladung bis zu handkalligrafierten Tischkärtchen angefertigt. „Einladungen und alles, was gedruckt werden kann, werden von mir in Handarbeit gestaltet“, sagt die 22-Jährige.

Die junge Grafikdesignerin hat den Schritt gewagt und sich in ihrer Heimatgemeinde selbstständig gemacht. Bevor es soweit war, hat sie erst einmal in Wien Berufserfahrung gesammelt. „Ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet. Doch irgendwie hat es nicht gepasst. Ich wollte schon immer meine eigene Chefin sein“, erzählt Zemlyak. Außerdem habe ihr das Stadtleben nicht gefallen. „Ich habe mich in Wien nie richtig wohl gefühlt, bin daher so oft es ging nach Hause gefahren“, sagt die Trausdorferin.