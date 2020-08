Burgenland: Schaulustige behinderten Feuerwehr beim Einsatz

In Oberpullendorf hat ein Verkehrsunfall am Dienstag zwei Verletzte gefordert. Nach Angaben der Feuerwehr landete am späten Vormittag ein Auto aus unbekannter Ursache in einem Bachbett und blieb seitlich liegen.

Zwei Insassen wurden im Wagen eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Dabei kam es - wieder einmal - zu unschönen Szenen.

"Trotz aller Maßnahmen kam es zwischenzeitlich zu Behinderungen der Einsatzkräfte durch mehrere Schaulustige, sowie zur unkontrollierten Veröffentlichung von Fotos und Videos", heißt es auf der Facebook-Seite der Stadtfeuerwehr Oberpullendorf.