Burgenland: Sand im Getriebe der Verfassungsverhandlungen

Zwei Monate nach der Landtagswahl beginnt am Donnerstag der parlamentarische Alltag. Nach der Konstituierung des neuen Landtags und der Regierungserklärung von LH Hans Peter Doskozil , der eine rot-grüne Koalition anführt, ist die dritte Zusammenkunft der Abgeordneten morgen die erste Arbeitssitzung in der 23. Gesetzgebungsperiode.

Immerhin sind die Grünen nicht mehr Teil der kritisierten Bundesregierung, die Sozialdemokraten hingegen sehr wohl. FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer hat das so kommentiert: Im Landtag seien alle vier Parteien in irgendeiner Weise Opposition, aber nur die SPÖ opponiere „gegen sich selbst“.

Merken konnte man das in den vergangenen Wochen an der mitunter inflationär anmutenden Menge blauer Presseaussendungen.

Hofer beharrt auch für Mitglieder der Landesregierung auf einer Wartefrist von zwei Jahren , bevor sie in der Landesverwaltung oder in einem Landesbetrieb einen Spitzenjob übernehmen können; die SPÖ will nur eine Cool-off-Phase für den Landesrechnungshofdirektor.

Dass am Freitag eine weitere Verhandlungsrunde ohne die an diesem Tag verhinderten Blauen stattfindet, ist für Hofer ein klares Indiz dafür, dass die SPÖ „diese Zusammenarbeit nicht will“. Er könnte an jedem anderen Tag, "auch am Samstag oder Sonntag“, sagt Hofer.

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst will sich inhaltlich nicht äußern und verweist auf Freitag.