Burgenland: Polizisten retteten verletzten Bussard

Ein Autofahrer alarmierte Montagnachmittag die Polizei. Neben der B 63 bei Großpetersdorf, Bezirk Oberwart, hatte er einen flugunfähigen Bussard auf einem schneebedeckten Feld entdeckt. Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem Greifvogel. Zu dritt kreisten die Polizisten das Tier ein, der Bussard versuchte immer wieder wegzufliegen, er kam wegen seiner Verletzung aber nicht weit. „Die Polizisten konnten den Bussard mit einer Decke einfangen“, erklärt eine Polizeisprecherin. Der verletzte Vogel wurde zu einem Tierarzt gebracht.

Außerdem wurde ein Falkner von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Er habe sich nun um den verletzten Greifvogel angenommen. Der Experte will den Bussard pflegen, bis er wieder flugfähig ist und in die Freiheit entlassen werden kann.

Die Ursache für die Verletzung ist noch unklar. Das Tier könnte sich bei eine m Zusammenstoß mit einem Auto verletzt haben. die genaue Diagnose stehe derzeit noch nicht fest.

Foto: /LPD Burgenland