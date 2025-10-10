Brustkrebs-Vorsorge: Burgenlands Apotheken sind jetzt "Pink"

Die Apothekerkammer Burgenland unterstützt auch in diesem Jahr die Krebshilfe Burgenland mit einer Pink-Ribbon-Kampagne. Ziel ist es, auf die Bedeutung der Brustkrebsvorsorge aufmerksam zu machen und Spenden für Patientinnen zu sammeln.

„Die Apotheken sind eine der wichtigsten Anlaufstellen in Gesundheitsfragen“, erklärt Dieter Schmid, Präsident der Apothekerkammer Burgenland. Das hohe Vertrauen der Bevölkerung sei eine gute Grundlage, um Frauen über Vorsorge zu informieren. Konkret stellt die Apothekerkammer 3.000 Handcremen für Pink-Ribbon-Events und weitere Aktivitäten der Krebshilfe zur Verfügung. Die Produkte werden gegen Spenden abgegeben, deren Erlöse Brustkrebspatientinnen und Aufklärungsprojekten zugutekommen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LMS Apothekerkammer unterstützt Krebshilfe mit Pink-Ribbon-Aktion und 3.000 Handcremen

Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, selbst Pink-Ribbon-Botschafterin, zeigt sich erfreut über die Fortsetzung der Initiative: „Gerade im Brustkrebsmonat Oktober tragen wir nicht nur die pinke Schleife, sondern setzen auch ein starkes Zeichen der Solidarität.“ Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen .

. Jährlich erkranken in Österreich rund 5.600 Frauen , etwa 1.600 sterben an den Folgen.

, etwa an den Folgen. Viele dieser Todesfälle könnten durch frühzeitige Diagnose verhindert werden. Auch Julia Kornfeind, Vize-Präsidentin der Apothekerkammer Burgenland, betont die Rolle des Berufsstands: „Über 80 Prozent der Apothekerinnen und Apotheker sind Frauen. Deshalb sind wir prädestiniert, auf Vorsorge aufmerksam zu machen.“