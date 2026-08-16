„Raubrittertum“: Was Betroffene zur Lkw-Maut sagen

Für große Aufregung unter Betroffenen sorgt die vom Land angekündigte Lkw-Maut auf ausgewählten Landesstraßen vom Nord- bis ins Südburgenland , der KURIER berichtete. Schwerverkehr über 3,5 Tonnen soll ab Anfang 2027, abhängig von Abgasklasse und Achsenanzahl, per Vignette zur Kasse gebeten werden. Die Tagesgebühr beträgt 14 bis 17 Euro, die Jahresvignette zwischen 650 und rund 1.000 Euro.

Hinter vorgehaltener Hand sprechen heimische Unternehmer von „Raubrittertum“. So erklärt ein Frächter, dass „für mich Kosten in Höhe von 40.000 bis 60.000 Euro pro Jahr auflaufen werden. Dabei fahren wir nur wenige Kilometer auf den angedachten Mautstraßen. Das ist allerdings – standortbedingt – alternativlos und gar nicht anders möglich.“

Sollte es zur Umsetzung dieser Lkw-Maut kommen, sind laut mehrerer Unternehmer „Kampfmaßnahmen vorprogrammiert“. Betroffen über diese geplante Gebührenmaßnahme zeigt sich auch Martin Trummer (29), Getränkeproduzent aus Stegersbach.

„Selbst wenn die zusätzlichen Kosten schlussendlich zu Lasten der Burgenländerinnen und Burgenländer gehen werden, weil als Folge der Maut die Warenpreise für Endverbraucher steigen werden, trifft es auch mich als Produzent.“

Zusätzliche Belastungen

Trummer erklärt: „Ich habe auf alle Fälle höhere Ankaufs- und Vorlaufkosten, die ich vorfinanzieren muss, weil die Transporteure die Maut an mich weiterverrechnen werden. Das betrifft zum Beispiel auch regionale Äpfel oder anderes Obst, wenn sie über die vorgesehenen Mautstrecken geliefert werden. Ebenso jede Fahrt vom Frächter, wenn er mir Flaschen, Verschlusskappen oder Reinigungsmittel bringt.“