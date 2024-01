Aus einer privaten Kapelle in Hochstraß, Bezirk Oberpullendorf, haben unbekannte Täter am Samstag zwei rund 40 Zentimeter große Heiligenfiguren gestohlen. Die Statuen stellen Mutter Teresa und Mutter Teresia von Avila dar.

Die Polizei konnte am Tatort Spuren sichern. Hinweise werden unter 059133 1229 an die Polizeiinspektion Lockenhaus erbeten.

Keinen Erfolg hatten Einbrecher hingegen am Samstag kurz vor 1 Uhr nachts in Oberwart. Sie scheiterten beim Versuch, in ein Juweliergeschäft einzudringen. Eine Zeugin hatte von der gegenüberliegenden Wohnung aus beobachtet, wie sich zwei dunkel bekleidete Männer mit einem langen Werkzeug an der Eingangstüre zu schaffen machten. Sie trugen Masken, konnten vor Eintreffen der Polizei aber flüchten. Eine Suche im Stadtgebiet verlief ergebnislos.