Wie im Burgenland jetzt Strom mit Salz gespeichert wird

Wer über gesalzene Stromrechnungen klagt, dem könnte ein Salzspeicher helfen. Ein Natrium-Ionen-Stromspeicher, um genau zu sein. Den burgenlandweit ersten seiner Art haben am Mittwoch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und seine Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) symbolisch in Apetlon (Bezirk Neusiedl am See) in Betrieb genommen.

Das eher unscheinbare „Kastl“ versorgt von einem Kellerraum aus das örtliche Gemeindeamt mit Strom, der zuvor von der Dach-Photovoltaikanlage erzeugt wurde. Der Salzspeicher funktioniert wie ein Lithium-Ionen-Akku, ist aber umweltfreundlicher, da keine seltenen Erden zum Einsatz kommen.

Der Haken an den Salzspeichern bestand bisher in höheren Anschaffungskosten; Burgenland Energie (BE) bietet sie nun aber erstmals zum gleichen Preis wie herkömmliche Speicherlösungen an. BE kann das, weil das Unternehmen mit dem Start-up „Salzstrom“ zusammenarbeitet, das die Geräte entwickelt hat.

Run auf neue Technik Nicht nur Gemeinden, auch Unternehmen und private Haushalte im Burgenland sollen von der neuen Technologie profitieren. Wie BE-Chef Stephan Sharma dem KURIER verrät, habe Burgenland Energie im Moment 100 Salzspeicher auf Lager; 60 seien schon reserviert.

Der erste wurde wie gesagt nach Apetlon geliefert. Was die Energiewende betrifft, will die tiefstgelegene Gemeinde Österreichs hoch hinaus. Mit PV, Wärmepumpen, Salzspeicher und LED-Beleuchtung in der ganzen Ortschaft. Die Straßenlaternen sind laut Bürgermeisterin Silvia Pitzl (SPÖ) aktuell der größte Stromfresser in der Seewinkelgemeinde.