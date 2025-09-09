Doskozil beschwert sich bei Orban über "Respektlosigkeit"

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht das heimische Rettungswesen durch Ungarn verunglimpft. Er hat wegen „Falschbehauptungen“ einen offenen Brief an den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán geschrieben. Darin beklagt Doskozil, dass der ungarische Staatssekretär im Innenministerium, Péter Takács, das burgenländische Rettungswesen öffentlich falsch dargestellt und diskreditiert habe. Von Orbán will er eine Richtigstellung - „und dass derartige Missdarstellungen künftig unterbleiben“, so Doskozil am Dienstag.

Takács habe in ungarischen Medien behauptet, dass die Rettungsautos im Burgenland nicht mit GPS-Systemen ausgestattet seien, es keine zentrale Leitstelle gebe und die aktuelle Positionierung der Autos nur auf einer Magnettafel verfolgt werden könne. All das sei "sachlich falsch, respektlos gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Einsatzorganisationen und letztlich auch einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit unwürdig", reagiert Doskozil verschnupft.