Burgenland ist anders: Kammermusik ohne Plan, Oper mit Stunts

Denn was Mitte Juni mit 250.000 Rock Fans am Nova Rock beginnt, in den Produktionen in Mörbisch und St. Margarethen für das eher kulturaffine Publikum seine Fortsetzung findet und im August beim picture on in Bildein und auf Schloss Tabor mit dem Sommer endet, ist in Österreich mit ziemlicher Sicherheit einzigartig.