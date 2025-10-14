Öffentlichkeitsarbeit des Landes: Jetzt muss einmal gesudert werden

Angesichts der aktuellen Öffentlichkeitsarbeit des Landes fühlt man sich als Medium fast schon geehrt – höflich ausgedrückt. Denn es dürfte eher kein Zufall gewesen sein, dass nur wenige Tage vor dem Bericht des KURIER über die Höhe des Sponsorings für das Fußball-Nationalteam bei einem Mitbewerber ein großer Artikel über den Wert desselben für den Burgenland Tourismus veröffentlicht wurde – ohne die Zahl.

Denn die Summe von 508.000 Euro war vielleicht eines der bestgehüteten Geheimnisse im Land. Angesichts des nicht überbordend hohen Betrags von einer halben Million Euro im Jahr fragt man sich eigentlich, warum. Möglich wurde der KURIER-Artikel überhaupt erst durch das seit 1. September gültige Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Zuvor wurden diesbezügliche Anfragen beim Burgenland Tourismus über die Höhe des Sponsorings einfach nicht beantwortet.