ÖFB-Sponsoring: So viel zahlt Burgenland Tourismus fürs Nationalteam

Für das ÖFB-Nationalteam läuft es aktuell wie am Schnürchen. Mit dem 10:0 gegen San Marino am Donnerstag sind Österreichs Kicker der ersten WM-Teilnahme seit 1998 wieder einen Schritt näher gekommen. Das freut auch den Burgenland Tourismus, der das Team seit 1997 sponsert. Das Burgenland betrat damals Neuland, erstmals warb eine Tourismusregion mit dem Fußballteam. Der aktuelle Dreijahresvertrag läuft bis Ende 2028.

Enden wollend war seit Jahren die Auskunftsfreude, wenn Journalisten nach den Kosten des Sponsorings fragten. Nun hat der KURIER auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes bei der Tourismusgesellschaft nachgehakt. Gefragt wurde nach dem aktuellen Jahresbetrag und der Summe seit 1997. „Die genauen Summen fallen in den Bereich des Geschäftsgeheimnisses (...) und sind besonders schützenswert“, heißt es in dem von Tourismuschef Dietmar Tunkel unterzeichneten Antwortschreiben.