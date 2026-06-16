Hotels bauen aus: Millionenwette auf den Urlaub im Burgenland

Während viele Tourismusbetriebe mit steigenden Kosten kämpfen, setzen zwei burgenländische Hotels auf Expansion. Sowohl das Hotel Nationalpark in Illmitz als auch das Hotel Larimar in Stegersbach setzen große Hoffnungen auf einen wachsenden Tourismusmarkt im Burgenland – und investieren dementsprechend. Im Seewinkel entsteht beim Hotel Nationalpark um rund 8,5 Millionen Euro ein neuer Gästetrakt. Die Wirtschaftsagentur Burgenland unterstützt das Projekt mit 1,7 Millionen Euro.

„Das Hotel Nationalpark ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein familiengeführter Betrieb durch strategische Investitionen in Qualität und Digitalisierung zukunftsfit wird. Mit unserer Förderung stärken wir nachhaltig den Tourismusstandort Burgenland“, begründen Klaus Stinakovits und Georg Schönbauer, die Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland, die Finanzspritze. Kernstück der Hotelerweiterung ist ein dreistöckiger Neubau mit 22 Gästezimmern und 44 zusätzlichen Betten. Alle Zimmer erhalten Balkon oder Terrasse, werden klimatisiert und mittels Wärmepumpe beheizt.

„Für die nächste Generation“ Eine begrünte Brücke verbindet den neuen Trakt mit dem bestehenden Wellnessbereich. Geplant sind außerdem ein neuer beheizter Außenpool und eine neugestaltete Gartenlandschaft. „Mit dieser Erweiterung schaffen wir die Basis für die nächste Generation unseres Familienbetriebs“, sagt Geschäftsführer Reinhard Sattler.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wirtschaftsagentur Burgenland, Hotel Nationalpark GmbH Das Hotel Nationalpark will Naturnähe vermitteln.

Mit der Erweiterung will das Hotel Nationalpark neben dem Seminargeschäft auch verstärkt Individualreisende ansprechen. Besonderes Augenmerk legt die Illmitzer Hotelier-Familie Sattler auf Nachhaltigkeit: Auf dem Dach des Neubaus wird eine Photovoltaikanlage errichtet, und Teile der Fassade erhalten eine Schilfverkleidung – eine „CO 2 -neutrale Form der Wärmedämmung, die auf nachwachsende Rohstoffe aus der Region setzt“, wie es heißt. Nach Abschluss der Arbeiten verfügt das Hotel über 64 Zimmer und 128 Betten. Zusätzlich zu den 19 bestehenden sollen vier neue Arbeitsplätze entstehen. Parallel zum Umbau wird der Hotelbetrieb digitalisiert. Eine neue Software soll Verwaltung, Buchungssysteme und Kassenlösung bündeln, ein schlüsselloses Zutrittssystem den Betrieb vereinfachen.

Mehr Zimmer für Solo-Reisende in Stegersbach Nicht nur im Norden, auch im Südburgenland werden Millionenbeträge in den Ausbau des Tourismusangebots investiert. Im Thermenhotel Larimar in Stegersbach (Bezirk Güssing) werden derzeit um rund 2,5 Millionen Euro neue Premium-Einzelzimmer geschaffen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Larimar Daniela und Johann Haberl erweitern das Hotel Larimar.

Hintergrund der Investition ist ein geändertes Reiseverhalten, das die Hotelbetreiber Daniela und Johann Haberl bei ihren Gästen beobachten: „Wir bemerken eine verstärkte Nachfrage von alleinreisenden Gästen, insbesondere von Frauen – auch dank des neuen ‚Ladies Spa‘“, erklären sie. Der 250 Quadratmeter große Saunabereich „Ladies Spa“ ist weiblichen Gästen vorbehalten.