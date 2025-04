Blaues Auge: FPÖ-Mandatar in Brüssel überfallen

Der burgenländische FPÖ-Mandatar Thomas Grandits ist auf einer Delegationsreise des Landtags nach Brüssel offenbar überfallen und leicht verletzt worden.

Der Politiker war am Abend mit einem Kollegen von der ÖVP auf dem Weg zurück ins Hotel, als ihn drei Unbekannte auf den Kopf und ins Gesicht schlugen, bestätigte die FPÖ am Donnerstag einen Bericht der Kronen Zeitung. Grandits kam glimpflich davon und trat mit einer Beule und einem blauen Auge die Rückreise an.