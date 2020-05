Jahr politischer Herausforderungen

KURIER: 2012 wurde der Bischofshof generalsaniert, wie sieht es mit anderen „Baustellen“ aus – Priestermangel, Rückgang bei jungen Kirchgängern, Verheiratete und Frauen als Priester?

Ägidius Zsifkovics: Die Sanierung des Bischofshofes konnte vor ein paar Wochen abgeschlossen werden. Ich bin sehr froh, weil sie gut gelungen ist und das Haus optimal genutzt werden kann. Die sogenannten anderen „Baustellen“ gehen über die Grenzen der Diözese, ja die Grenzen Österreichs hinaus und können auch nicht in unserer Diözese allein in Angriff genommen werden. Als Kirche vor Ort sind wir bemüht, nahe an den Menschen zu sein, um ihnen beizustehen, um sie zu begleiten, um Seelsorge zu tun – im besten und wahrsten Sinn des Wortes.

Wird 2013 für die Diözese schwieriger oder einfacher?

2013 wird insgesamt ein Jahr der Herausforderungen. Für Politik und Gesellschaft, für jeden Einzelnen, auch für die Kirche. So wie jeder Mensch mit Hoffnung und Zuversicht, aber auch im Bewusstsein auf die Herausforderungen in ein neues Jahr geht, so tut das auch die Kirche. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott mit uns geht, dass er seinen Segen auf uns und unser Tun legt.

Wie feiern Sie Silvester und Ihr ganz persönlicher Wunsch für das Neue Jahr?

Ich werde Silvester im Kreis von Familie und Verwandten verbringen. Mein Wunsch für das Neue Jahr: Jene zwei Worte, die der Apostel Paulus an den Beginn seiner Briefe an die Gemeinden gestellt hat: Gnade und Frieden – im persönlichen Leben, für Kirche und Gesellschaft.