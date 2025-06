Wie Chicago zur größten Stadt der Burgenländer wurde

Ab den 1870er-Jahren wurde Amerika zur Option. Arbeiter wurden in den USA dringend benötigt, etwa in Schlachthöfen, Brauereien oder Zementwerken rund um Chicago , New York und Pennsylvania . Die Berichte früherer Auswanderer, „erfolgreicher Rückkehrer“ und die Werbung der Reedereien befeuerten den Trend.

Motorrad für neues Leben

1926 brach etwa Karl Heigl aus dem Bezirk Oberwart zu einem neuen Leben auf (Bild): Nach dem Tod seines Dienstgebers, Graf Ludwig von Erdödy, verkaufte er sein Motorrad – eines der ersten im Bezirk – sowie eine goldene Zigarettendose und wanderte in die USA aus. In Chicago fand er Arbeit in einer Fabrik für Trompetenmundstücke. Heigl gründete eine Familie mit einer Frau aus Großpetersdorf und wurde Vater einer Tochter und eines Sohnes.

Mit der Zeit entstanden in den USA regelrechte burgenländische Siedlungscluster. 1905 wurde mit mehr als 3.000 Ausreisen in einem Jahr der vorläufige Höhepunkt erreicht. Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu einem „Rückstau“: Viele wollten das im Krieg verdiente Geld in der Heimat investieren, andere sahen in Österreich keine Perspektive.