Auswanderung: Vom Rabnitztal nach Chicago – und zurück

Unterrabnitz – USA

Vor der Emigration wohnte die Familie Haspel in den heute als „Kaufmann-“ und „Weber-Haus“ bekannten Häusern in Unterrabnitz, das 4.698 Meilen von der neuen Heimat in Union Mills (Indiana) entfernt ist (Bild).

15 Millionen

Europäer sollen zwischen 1890 und 1914 in die USA ausgewandert sein.