Burgenland: Baustart für orthodoxes Kloster im Frühjahr 2020

Das erste orthodoxe Kloster Österreichs im burgenländischen St. Andrä am Zicksee soll nach „bewegten Jahren der Vorbereitung“ nun definitiv errichtet werden, verkündete Eisenstadts Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics am Mittwoch in einer Aussendung. Es gebe einen rechtskräftigen Baubescheid, der Baustart soll im Frühjahr 2020 erfolgen.

Ursprünglich war der Baubeginn für Herbst 2019 geplant. Nachdem das Kloster „ Maria Schutz“ in der Vergangenheit auf Widerstand aus der Bevölkerung gestoßen war, werde es nun aber definitiv gebaut, betonte Zsifkovics.