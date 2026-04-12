Johannes Jandresits: Die Leidenschaft hinter dem Golfschwung

Vanessa Halla Schläger trifft Ball – Passion trifft Johannes. Das war die „long story short“-Version dieses Arbeitsweges. Freilich gibt es zum Leben und Werken des Golflehrers Johannes Jandresits noch viel mehr zu erzählen. Er selbst nämlich hört gefühlt nie damit auf, über seine große Leidenschaft, das Golfen, zu sprechen. Johannes ist 39 Jahre alt, Golflehrer, Vater, Naturmensch. Neun Generationen lang war seine Familie in der Gastronomie tätig. Ein Weg, der vorgezeichnet schien. „Mein Vater wollte, dass einer von uns Kindern in die Gastro geht“, erzählt er. Um die Geschichte abzukürzen: Johannes ging nicht – zumindest nicht in die Gastro. Sein Weg führte den Südburgenländer schließlich in die Golf-HAK in Stegersbach. Und auch wenn er noch das Volksschullehramt absolvierte, war für ihn bereits als Teenager klar: Ich möchte einmal vom Golfspielen leben können.

Liebe auf den ersten Schlag 1999, ein erster Abschlag. „Ich hab den Ball rausgehauen – und das war's.“ Seit diesem Tag, so erzählt der passionierte Golflehrer, gab es in seiner Welt nur noch diesen Sport. Innerhalb eines Jahres spielt Johannes Jandresits ein Handicap von 11. Übersetzt heißt das: Je niedriger die Zahl, desto besser der Spieler. Jandresits war also von Anfang an ein fortgeschrittener Amateurspieler. Aus Leidenschaft wurde Ehrgeiz, aus Ehrgeiz ein Beruf.

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Heute steht Johannes fast täglich am Platz des Reiters Golf & Country Club in Bad Tatzmannsdorf. Unter der Woche, am Wochenende, in der Hauptsaison von März bis Oktober. Er arbeitet freiberuflich, gestaltet Trainings, betreut Kinder, Senioren. „Ich hab manchmal zehn verschiedene Persönlichkeiten am Tag vor mir und für jeden Kunden quasi ein eigenes Wörterbuch. Zwischenmenschlich bin ich ein Chamäleon.“ Golf, das wird schnell klar, ist für ihn mehr als ein Sport. Ein geschützter Bereich, wie er sagt. „Hier nimmt dir keiner was weg. Anders als beim Fußball, wo der Ball ständig umkämpft ist, bleibt der Golfschlag bei einem selbst. Es ist ein Spiel, das man allein, miteinander und auch gegeneinander spielen kann. Das macht es auch für Kinder so großartig.“ Unbezahlbare Energie, wenn der Ball fliegt Die Bewegung, die Natur, das Klacken beim Treffen des Balls – für Johannes Jandresits ist das Schöne an seinem Sport ein Gesamtgefühl. „Diese Energie, wenn der Ball fliegt, ist unbezahlbar. Beim Golfen gehst du oft zehn Kilometer, aber merkst es nicht“, sagt er. Dass er als Kind Asthma hatte und nie Fußball spielen konnte, erscheint im Rückblick fast wie eine Fügung. „Wenn ich nicht draußen sein kann, geh ich ein. Golf ist für mich Freiheit und Lebenselixier. In einem Büro würde ich sterben.“