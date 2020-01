Burgenland: Auf die Wahlen, fertig, los!

In einem Großteil der Gemeinden steht am vorgezogenen Wahltag - wie gesetzlich vorgeschrieben - nur ein Wahllokal zur Verfügung. Die meisten haben in Neusiedl am See geöffnet, wo an insgesamt fünf Standorten gewählt werden kann. Vier Wahllokale gibt es in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf), drei in Eisenstadt, Mattersburg und Rotenturm an der Pinka (Bezirk Oberwart).

Der vorgezogene Wahltag (oder auch zweiter Wahltag) hatte bei der Landtagswahl 2015 seine Premiere gefeiert. Er war eingeführt worden, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, bei einer Verhinderung am Wahltag eine Woche vorher die Stimme abgeben zu können. Andererseits verfolgte man damit das Ziel, dem Wählerrückgang vergangener Urnengänge Einhalt zu gebieten.

2010 war die Wahlbeteiligung bei 77,30 Prozent gelegen. 2015 gab es bei einer Beteiligung von 76,04 Prozent dennoch einen weiteren Rückgang. Bei der Landtagswahl 2020 sind insgesamt 250.181 Personen wahlberechtigt.