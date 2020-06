Burgenländischer Abgeordneter wechselt ins Parlament

Gemunkelt wurde bereits schon lange über einen Wechsel des burgenländischen Grünen-Abgeordneten Michel Reimon nach Wien ins Parlament. „Es wird ihm hier zu eng“, meinte ein Freund von Reimon, der ihn aber nicht mit dem Vorarlberger FP/BZÖ-Politiker Hubert Gorbach (the world in Vorarlberg is too small, Anm.) vergleichen möchte: „Da liegen Welten dazwischen.“

Nun macht Reimon den Sack auf. „Nach den letzten Vorkommnissen im burgenländischen Landtag (Bestellung des Rechnungshofdirektors, Anm.) habe ich mich entschlossen, auf der Bundesliste zu kandidieren.“ Dieser Gedanke kreiste schon lange in seinem Gehirn. Doch als der Wiener Grüne, Christoph Chorherr, ihn darauf angesprochen hatte, gab es „eigentlich kein hin und her mehr“. Es ist zwar noch ein wenig Zeit – die Liste wird für die Bundeswahl in Innsbruck am 1. Dezember erstellt – doch der Wechsel dürfte auf Schiene sein. Schwer dürfte Reimon der Wechsel nicht fallen. Seine größte Enttäuschung im Burgenland: „Die SPÖ hat die größeren Parteisoldaten.“–