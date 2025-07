Burgenländertag im Brüsseler Ausschuss der Regionen

Der 1994 gegründete AdR soll Regionen und Städten der Europäischen Union ein Mitspracherecht bei der Gesetzgebung auf EU-Ebene verschaffen. Zumindest müssen Kommission, Rat und EU-Parlament als die Big Player Europas den AdR anhören, wenn es um Rechtsvorschriften geht, die lokale und regionale Gebietskörperschaften betreffen.

Der Klage, dass „Brüssel über die Köpfe der Menschen in den Regionen entscheidet“, soll so der Wind aus den Segeln genommen werden. Österreich entsendet zwölf Mitglieder in den AdR, mit zwei Vertretern kommt das Burgenland gut weg.

Einfachere Förderungen

Als Sprecher der Kommunen, die gerade mit massiven finanziellen Problemen kämpfen, sprach sich Steiner für Entbürokratisierung – insbesondere bei EU-Förderprogrammen – aus.