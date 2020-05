Burgenländer erforscht Netzwerke

Jürgen Pfeffer war 1982 gerade einmal sechs Jahre alt und malte in der Volksschule in St. Andrä erste Buchstaben und Ziffern in sein Heft, als an der Carnegie Mellon University im weit entfernten Pittsburgh zwei Punkte, ein Strich und eine Klammer ihren weltweiten Siegeszug antraten. Smiley :-) war geboren. Scott Elliot Fahlmann, Professor an der Carnegie Mellon, hatte vorgeschlagen, mit Hilfe dieser sogenannten Emoticons humorvolle und ernste Beiträge in einem elektronischen Diskussionsforum zu unterscheiden.

Heute, 30 Jahre später, arbeitet der gebürtige Seewinkler selbst an der renommierten Forschungsuniversität im US-Bundesstaat Pennsylvania. „Die Möglichkeit, hier arbeiten zu können, war ein Angebot, das man einfach nicht ablehnen kann“, sagt Jürgen Pfeffer mit einem Lächeln. Dabei wurde dem engagierten Burgenländer seine universitäre Karriere nicht einfach in die Wiege gelegt. Mit viel Ehrgeiz und Fleiß hat sich Pfeffer selbst den Weg in die USA geebnet.

1996 ging der St. Andräer nach Wien und begann an der technischen Universität Informatik zu studieren und nebenbei zu arbeiten. „Doch ich habe schon bald immer mehr gearbeitet und weniger studiert, bis ich schließlich ganz aufgehört hab“, erzählt der 36-Jährige. Doch nach knapp zehn Jahren kehrte Pfeffer an die Universität zurück, schloss sein Studium ab und promovierte schließlich zum Doktor.