Burgenländer als prägender Faktor

Apropos Hofleitner: Er ist seit Anfang der 1990er-Jahre am Karmelitermarkt präsent. Anfangs meinte das Marktamt, ob es für ihn nicht möglich wäre, jeden Tag seinen Stand – so wie am Yppenmarkt – aufzustellen. „Aber damals wie heute gilt: Es gibt keine Hausfrauen mehr, die kochen. Sie sind berufstätig, zumindest hier im Grätzl. Und daher ist kein Geschäft zu machen“, sagt der 44-Jährige. Viel habe sich in den vergangenen zwanzig Jahren geändert – so auch die Preise. Kostete 1990 das Kilo Kirschen, „wenn ich mich richtig erinnere, 28 Schilling, blättert man heute 6,50 Euro auf den Tisch“, vergleicht Hofleitner. Der Euro sei „ein Segen“ für das Geschäft gewesen, „weil ich glaube, dass die Kunden das Gefühl fürs Geld verloren haben.“

„Na, ganz so ist es nicht“, sagt der aus Oberösterreich kommende Hans-Peter Zierler. Nicht, dass er öfters kochen würde, aber die ansteigenden Preise habe er „sehr wohl bemerkt.“