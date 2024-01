Burg Schlaining wird ab Mai wieder zum Burgenland-Museum

Auf der Friedensburg in Stadtschlaining (Bezirk Oberwart) wird die Jubiläumsausstellung zu "100 Jahre Burgenland", die bis vergangenen November lief, derzeit in ein dauerhaftes Museum umgewandelt. Die Ausstellungsflächen werden umgestaltet und rund 7,5 Millionen Euro in den Standort investiert. Die Eröffnung ist für kommenden Mai geplant, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag an.

