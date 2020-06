Burg Forchtenstein: Rein ins historische Gefecht

Muss ist es zwar keines, aber wer sich am Wochenende beim Besuch von Burg Forchtenstein authentisch gewandet, spart beim Festival " Pulverdampf" den halben Eintritt.

Und aus welcher Epoche stammt der historische Dresscode: Bei der dritten Ausgabe dieser Veranstaltung der Esterházy Privatstiftung wird die Zeit vom 17. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts wachgerufen – beispielsweise über ein richtiges Kriegslager mit mehr als 60 Zelten und Gefechten im Burggraben, die noch spektakulärer als in den beiden Jahren zuvor ausfallen sollen. So wird Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr der Schlacht von Vezekény im Jahr 1652, in der u.a. das Familienoberhaupt, Graf Ladislaus, fiel, gedacht. Ein Schlag gegen die Armee Napoleons war die große Schlacht von Aspern 1809, jeweils zu verfolgen um 14 Uhr. Wobei: Besucher können sich darauf einstellen, dass die Darsteller ihre Waffen jederzeit und überall, also spontan, ziehen.