Burg Forchtenstein: Eine Fahne als Krönung

Zweieinhalb Jahre sind die Räume im ersten Obergeschoß von Burg Forchtenstein restauriert worden, "ein Jahr lang haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die Bestände neu repräsentieren", schildert Florian Bayer, Kustos und Leiter der Esterházy Sammlungen.

Das Ergebnis des neu aufgestellten Waffen- und Monturdepots, eine der größten privaten Waffensammlungen Europas, kann unter dem Titel "Türken, Preußen und Franzosen – 300 Jahre Militärgeschichte der Esterházy" auf Burg Forchtenstein bestaunt werden. Die Zeitreise anhand der gezeigten Ausrüstungsgegenstände startet im 17. Jahrhundert zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und endet im späten 19. Jahrhundert.

Ein "zentrales Objekt und eine einzigartige Sensation, die erstmals gezeigt wird", so Bayer, ist die älteste Ungarische Krönungsfahne. Das Exponat aus Seide wurde anlässlich der Krönung von Ferdinand II. zum ungarischen König am 1. Juli 1618 von Nikolaus Esterházy, dem späteren Palatin, getragen. Ein Beutestück aus dem Siebenjährigen Krieg in der Schlacht von Hochkirch und ebenfalls erstmalig zu sehen ist das Mannschaftszelt Nr. 16 der preußischen Infantrie.