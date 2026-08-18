Neusiedler Dressurreiterin ist Bundes-Vizemeisterin

Erfolgreiche Premiere für Riccarda Peckary vom Campagne Reitclub Neusiedl am See: Bei den Bundesmeisterschaften der Ländlichen Reiter in Stadl-Paura (OÖ) holte sie mit dem siebenjährigen Wallach Balero in der Klasse R1/RD1 (Dressur und Springen) den Vizemeistertitel.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Team Myrtill Riccarda Peckary und Balero

In den beiden Teilbewerben erreichte das Paar Rang eins und drei. Auch im Mannschaftsbewerb überzeugte Peckary mit Wertnoten bis 8,0.