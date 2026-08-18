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Neusiedler Dressurreiterin ist Bundes-Vizemeisterin
Gelungene Premiere für Riccarda Peckary: Die Reiterin aus Neusiedl am See holte bei den Bundesmeisterschaften Silber.
Erfolgreiche Premiere für Riccarda Peckary vom Campagne Reitclub Neusiedl am See: Bei den Bundesmeisterschaften der Ländlichen Reiter in Stadl-Paura (OÖ) holte sie mit dem siebenjährigen Wallach Balero in der Klasse R1/RD1 (Dressur und Springen) den Vizemeistertitel.
In den beiden Teilbewerben erreichte das Paar Rang eins und drei. Auch im Mannschaftsbewerb überzeugte Peckary mit Wertnoten bis 8,0.
Das Team mit Martina Zwinger, Marina Rus, Peckary und Katrin Leben wurde Neunter von elf Mannschaften.
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