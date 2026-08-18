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Pferdesport

Neusiedler Dressurreiterin ist Bundes-Vizemeisterin

Gelungene Premiere für Riccarda Peckary: Die Reiterin aus Neusiedl am See holte bei den Bundesmeisterschaften Silber.
18.08.2026, 16:12

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Reiterin im Turnieroutfit sitzt auf einem braunen Dressurpferd in der Arena.

Erfolgreiche Premiere für Riccarda Peckary vom Campagne Reitclub Neusiedl am See: Bei den Bundesmeisterschaften der Ländlichen Reiter in Stadl-Paura (OÖ) holte sie mit dem siebenjährigen Wallach Balero in der Klasse R1/RD1 (Dressur und Springen) den Vizemeistertitel.

Pferd und Reiterin

Riccarda Peckary und Balero

In den beiden Teilbewerben erreichte das Paar Rang eins und drei. Auch im Mannschaftsbewerb überzeugte Peckary mit Wertnoten bis 8,0.

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Das Team mit Martina Zwinger, Marina Rus, Peckary und Katrin Leben wurde Neunter von elf Mannschaften.

Neusiedl am See Oberösterreich
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