Elf schlaue Welpen starten ihre Ausbildung beim Bundesheer

Trude, Taiga, Tara, Tracy, Thorin, Twixx, Titan, Tank, T-Bone, Tonic und Tantor – so heißen die jüngsten Mitglieder des Bundesheeres. Die elf Belgischen Schäferhunde wurden am Donnerstag im Militärhundezentrum Kaisersteinbruch getauft. Die traditionelle Zeremonie erfolgt durch das Umhängen der Diensthundemarke.

Die am 26. Mai geborenen Welpen beginnen nun ihre Ausbildung. Nach gesundheitlichen Untersuchungen besuchen sie zunächst die „Welpenschule“. In rund zwei Jahren sollen sie als Wach- und Schutzhunde sowie zum Aufspüren von Sprengstoffen und Suchtmitteln eingesetzt werden.