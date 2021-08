Bücher werden wieder auf Wanderschaft geschickt

Jedes Buch bekommt eine Identifikationsnummer, anhand derer man unter www.bookcrossers.at nachschauen kann, wo ein „gefundenes“ und „mitgenommenes“ Buch zuvor schon überall war. Man kann auch selbst einen Eintrag zu diesem Buch machen, damit andere Book-Crosser wissen, wo sich das Buch derzeit befindet.

Bücher liegen lassen, Bücher finden

Nachdem man das Buch gelesen hat, sollte man es wieder liegen lassen – in einem Lokal, in der Bahn, in einer Telefonzelle. Überall, wo es von neuen Lesern gefunden werden kann.