Brand in einer Klasse im Gymnasium Kurzwiese

Schrecksekunde im Gymnasium Kurzwiese in Eisenstadt: Am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, war es in einer dritten Klasse im ersten Stock des Gebäudes zu einem Brand gekommen. Die Stadtfeuerwehr rückte mit 17 Mann aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Brand bereits gelöscht, hinter einem Kasten wurden allerdings noch Glutnester entdeckt und gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Direktorin Karin Rojacz-Pichler ist im KURIER-Gespräch froh, „dass nicht mehr passiert ist“. Rund 120 Schüler seien am Nachmittag noch in der Schule gewesen, sie wurden sofort in den Festsaal gebracht und später heimgeschickt. Ein Mistkübel sei offenbar Ausgangspunkt des Feuers gewesen, das „sicher nicht durch Zufall“ entstanden sei. Jetzt seien die Ermittler am Zug, die Klasse bleibe zunächst gesperrt. Schüler dürften unter Aufsicht ihre Sachen holen und müssten in eine Wanderklasse ausweichen.