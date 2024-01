Brand im Südburgenland: Bewohner in Einfamilienhaus gerettet

In einem Einfamilienhaus in Altschlaining (Bezirk Oberwart) ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen. Der Bewohner konnten sich selbst daraus retten, erlitt jedoch leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Oberwart gebracht, so die Landessicherheitszentrale Burgenland. Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart waren sieben Feuerwehren im Einsatz.

