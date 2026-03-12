Wolfgang Böck gibt in Kobersdorf den „nackten Wahnsinn“

„Kobersdorf muss man mögen, dagegen kann man sich einfach nicht wehren“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und verbalisierte damit einen der Erfolgsfaktoren der Schloss-Spiele im Mittelburgenland. Der andere ist Intendant Wolfgang Böck, das Stück „Der nackte Wahnsinn“ ist die 22. Produktion in seiner Ära. Und natürlich steht er wieder selbst als Hauptdarsteller auf der Bühne.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer danken es mit einer durchschnittlichen Gesamtauslastung von 95 Prozent. Die Schloss-Spiele Kobersdorf unter der Intendanz von Böck gehören damit zu den erfolgreichsten Theaterfestspielen Österreichs, informierte der kaufmännische Leiter Thomas Mersich. Für heuer seien bereits mehr als 7.000 Eintrittskarten beziehungsweise rund 50 Prozent der Karten inklusive Generalprobe verkauft oder reserviert. „Rasante Komödie“ Kammerschauspieler Wolfgang Böck nennt zur Auswahl des Stücks folgenden Hintergrund: „Nach vier ernsthaften Spielzeiten mit komödiantischem Einschlag ist es wieder an der Zeit, sich in Kobersdorf einer rasanten Komödie hinzugeben.“ Die Farce von Michael Frayn, 1982 uraufgeführt, wirft einen Blick hinter die turbulenten Kulissen des Theaterbetriebs. Präzises Timing, pointierter Humor und Missgeschicke bestimmen das Geschehen auf und hinter der Bühne. Türen klemmen, Requisiten verschwinden und Auftritte werden verpasst – das Chaos nimmt im Verlauf immer größere Ausmaße an.