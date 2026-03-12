Wolfgang Böck gibt in Kobersdorf den „nackten Wahnsinn“
„Kobersdorf muss man mögen, dagegen kann man sich einfach nicht wehren“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und verbalisierte damit einen der Erfolgsfaktoren der Schloss-Spiele im Mittelburgenland. Der andere ist Intendant Wolfgang Böck, das Stück „Der nackte Wahnsinn“ ist die 22. Produktion in seiner Ära. Und natürlich steht er wieder selbst als Hauptdarsteller auf der Bühne.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer danken es mit einer durchschnittlichen Gesamtauslastung von 95 Prozent. Die Schloss-Spiele Kobersdorf unter der Intendanz von Böck gehören damit zu den erfolgreichsten Theaterfestspielen Österreichs, informierte der kaufmännische Leiter Thomas Mersich. Für heuer seien bereits mehr als 7.000 Eintrittskarten beziehungsweise rund 50 Prozent der Karten inklusive Generalprobe verkauft oder reserviert.
„Rasante Komödie“
Kammerschauspieler Wolfgang Böck nennt zur Auswahl des Stücks folgenden Hintergrund: „Nach vier ernsthaften Spielzeiten mit komödiantischem Einschlag ist es wieder an der Zeit, sich in Kobersdorf einer rasanten Komödie hinzugeben.“ Die Farce von Michael Frayn, 1982 uraufgeführt, wirft einen Blick hinter die turbulenten Kulissen des Theaterbetriebs. Präzises Timing, pointierter Humor und Missgeschicke bestimmen das Geschehen auf und hinter der Bühne. Türen klemmen, Requisiten verschwinden und Auftritte werden verpasst – das Chaos nimmt im Verlauf immer größere Ausmaße an.
Die Regie übernimmt Claus Tröger, der bereits 2022 den „Bockerer“ in Kobersdorf inszenierte. Ziel sei es, das Ensemble „zur pikanten Höchstform zu verleiten und dem Publikum unbeschwerte unterhaltende 140 Minuten zu bescheren“. Für Bühne und Licht zeichnet Erich Uiberlacker verantwortlich. Das Bühnenbild ist zweistöckig angelegt, mit neun Türen und einer drehbaren Konstruktion, die Einblicke vor und hinter die Bühne ermöglicht. Die Kostüme gestaltet Gerti Rindler-Schantl, die bereits zum zwanzigsten Mal für Kobersdorf arbeitet und damit seit vielen Jahren zum Erscheinungsbild der Produktionen beiträgt.
Die Schloss-Spiele Kobersdorf wurden 1972 auf Initiative der Gemeinde gegründet und gehen heuer in ihre 54. Spielsaison. Seit dem Jahr 2003 liegt die Intendanz bei Kammerschauspieler Wolfgang Böck.
