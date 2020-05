Blutspur soll über Zelluloid führen

Kommissar Schnappzuunsky und sein Assistent Ferdl Mayer nehmen wieder die (Blut-)Spur auf. Wenn es nach Dieter Assmann, dem Schöpfer der findigen Kriminalisten geht, ermittelt das Duo aber bald sozusagen auf Zelluloid.



Der Gründer der Theaterwerkstatt möchte auf Basis seines Stückes "Dracutime" - erstmals 2010 in Neusiedl am See aufgeführt - ein Theater-Spielfilmprojekt auf die Beine stellen. Behilflich ist dabei die Kulturplattform "Die Erbse" in Bruckneudorf. In der einstigen Erbsenschälfabrik sollen auch zum Großteil die Proben und Dreharbeiten über die Bühne gehen - "vorausgesetzt, das Projekt kommt an", räumt Assmann ein. Beim Casting kommenden Samstag in der "Erbse" können sich angehende Leinwandhelden ein erstes Bild vom Konzept machen.