Blaulicht-Organisationen unter einem Dach

Der digitale Behördenfunk solle Ende 2015 in Betrieb gehen, gemeinsam mit der integrierten Leitstelle, so Stella. Dazu müsste allerdings vorher noch eine Vereinbarung geschlossen werden, sagt wiederum LSZ-Geschäftsführer Ernst Böcskör. Bezüglich der Standortwahl könnte die integrierte Leitstelle auch in der Landespolizeidirektion Burgenland sein – wenn es dort den selben Standard gebe wie in der LSZ.

Die LSZ-Struktur müsse bestehen bleiben, „im Gegenteil, sie soll noch verbessert werden“, meinte Böcskör: „Wir machen unsere Aufgaben selbstverständlich weiter.“ Mit der Umsetzung einer gemeinsamen Leitstelle wäre dann auch die Notrufnummer 112 verwirklicht.

Die für den Betrieb der LSZ nötigen Investitionen in die technische Ausstattung wurden 2010 anlässlich der Eröffnung mit etwas über drei Millionen Euro beziffert. Die Baukosten wurden mit 800.000 bis 900.000 Euro angegeben.