Blauer David empfängt grünen Goliath

Die Glücksengerl bei der Auslosung des ÖFB-Cups dürften am Sonntag vermutlich den KURIER gelesen und sich gedacht haben: Dann machen wir es doch ein wenig interessanter. Denn in der zweiten Runde trifft Rapid Wien auf den SV Oberwart – und kommt damit just in die Region, aus der jene drei Betreuer des Rekordmeisters kommen, die am Sonntag im KURIER vorgestellt wurden: Ernährungschefin Petra Stuparits, Athletiktrainer David Lechner und Co-Trainer Daniel Seper.