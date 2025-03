Blaue Vorladung: FPÖ-Klubchef Hofer zitiert Doskozil in Landesrechnungshof-Ausschuss

Statt – wie von der FPÖ erhofft – mit der SPÖ in der Landesregierung zu sitzen, wird der Ton zwischen roter Regierungspartei und blauer Opposition gereizter.

Außerdem sollte der Rechnungshofdirektor Prüfberichte im Landtag präsentieren dürfen, im Nationalrat gebe es das längst, so der frühere 3. Nationalratspräsident.

Apropos: Nachdem die Landesregierung den jüngsten Rechnungshofbericht über Bedarfszuweisungen an Gemeinden harsch kritisiert hat, will Hofer als Obmann des Rechnungshof-Ausschusses Doskozil am 26. März laden, wo er mit Direktor René Wenk diskutieren könne.

Laut § 78 der Geschäftsordnung des Landtags sind die Mitglieder der Landesregierung und die Präsidenten des Landtags "verpflichtet", einer solchen Ladung zu folgen.