Bitterer Nachgeschmack: Haftstrafe für Pralinen-Dieb

Der Angeklagte war in der Slowakei und in Österreich schon fünf Mal einschlägig vor Gericht gestanden. Er gab den am 15. Mai in einer Billa-Filiale im Bezirk Neusiedl am See verübten Diebstahl zu und meinte, es tue ihm leid. „Warum macht er so was? Jetzt ist er ja gerade erst in Korneuburg enthaftet worden“, stellte Einzelrichterin Karin Lückl fest: „Er darf ja gar nicht wieder einreisen, warum kommt er dann nach Österreich?“

„Auf so etwas schaut man nicht, wenn man schnell zu Geld kommen muss“, antwortete der Angeklagte.