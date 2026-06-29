Warum ein Schwede Spitzenweine im Seewinkel produzieren will

Zwischen den Salzlacken des Seewinkels und den Weingärten von Apetlon entsteht ein neues Weingut mit ehrgeizigen Zielen. Mit dem Spatenstich für die "Birdland Winery" fiel am Donnerstag der Startschuss für das Projekt, das künftig auf hochwertige Rot- und Weißweine aus internationalen Rebsorten setzen will. Für die erste Ernte, die 2027 eingefahren werden soll, wird derzeit ein Keller für 150.000 Flaschen gebaut.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Yield Spatenstich in Apetlon

Geschäftsführer des neuen Weinguts ist Bert Jandl, der frühere Direktor der „Vila Vita“ in Pamhagen. Er beschreibt das Ziel seines neuen Weinprojekts so: „Wenn ein Kenner in New York oder Hongkong eine Flasche Rotwein bestellt, stammt sie selten aus Österreich, und genau das wollen wir ändern. Sicherlich ein ambitioniertes Ziel, zumal das gesamte Land über weniger als die Hälfte der Rebfläche von Bordeaux verfügt – aber dank der Qualität unserer Weine auch ein realistisches Ziel.“

Schwedisches Know-how Dieses ambitionierte Ziel soll unter anderem mit schwedischem Know-how erreicht werden: Als Chefönologe der „Birdland Winery“ wurde der Winzer Felix Åhrberg verpflichtet. Der 37-Jährige hat vor zwei Jahren internationale Aufmerksamkeit erregt, als sein Weißwein „Solaris Immelen“ das „Swedish Wine Tasting“ gegen jede Menge europäische Konkurrenz gewonnen hat.

„Spannendstes Weinprojekt Europas“ Warum es ihn jetzt ins Burgenland verschlägt, erklärt der Schwede so: „Ich finde, wir haben hier das spannendste Weinbauprojekt Europas des letzten Jahrzehnts. Dazu kommt, dass ich mit meinen Lieblingssorten arbeiten darf, die der Seewinkel allesamt vereint — Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Und das in einem System, das schon sehr reif ist. Diese Kombination hat sich perfekt für mich angefühlt.“ Und es gibt noch einen - vielleicht nicht ganz unwichtigen - Nachsatz: „Zusätzlich ist meine Frau aus Wien.“