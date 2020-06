Bildband: Streifzug durchs "wilde" Burgenland

Den Seeadler hätte ich gerne gehabt, dafür habe ich mit dem Steinkauz nicht gerechnet. Auf den Fuchs im Flug bin ich sehr stolz", sagt Manfred Fiala. Dennoch könne er kein spezielles Lieblingsfoto nennen. Die Entscheidung fällt auch schwer, zu viele faszinierende Motive hat der studierte Biologe und Naturfotograf zusammengetragen. In seinem Bildband "Wildes Burgenland – Unser Erbe an die nächste Generation" nimmt der 46-Jährige mit auf eine Reise durch die heimische Flora und Fauna.

"Es gibt so gut wie keine Wildnis mehr im Burgenland, die Flächen sind sehr klein. Das ist auch dem Druck der Forstwirtschaft geschuldet", erklärt Fiala, der aus Wien stammt, in Korneuburg aufgewachsen ist und seit 2005 in Kalkgruben im Bezirk Oberpullendorf lebt. Im Brotberuf ist er Ranger im Naturpark Donauauen, auch dem heimischen Naturschutzbund gilt das Engagement. Eine Trendumkehr sei jedoch festzustellen: "Die Menschen haben diese künstlichen Landschaften satt, es zieht sie in die unberührte Natur." Genau diesen Zeitgenossen wolle er Mut machen, mehr Wildnis zuzulassen – im eigenen Garten, im eigenen Wald. "Wenn ein Baum pro Hektar in Würde altern dürfte, wäre das schon ein großartiger Lebensraum für unzählige Insekten und Käfer."

Zwei Jahre betrug die heiße Phase bis zur Fertigstellung des Buches, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes: "Für das Foto der Schleiereule bin ich auf einem Dachboden gesessen, bei 45 Grad Celsius, die Gelsen haben mich ordentlich zerstochen", schildert Fiala. Das Ergebnis entschädigt.