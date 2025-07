Bilanz am Montag: 15 alkoholisierte Lenker, zwei Fahrzeugbergungen

Bei einer verkehrspolizeilichen Schwerpunktaktion am Samstag und Sonntag kontrollierte die Landesverkehrsabteilung Burgenland rund 280 Lenkerinnen und Lenker . In 185 Fällen wurden Alkomat- oder Alkovortests durchgeführt. Das Ergebnis: 15 Fahrzeuglenker standen unter Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss , darunter auch ein E-Scooter-Lenker .

„32 sonstige Anzeigen und fünf Organmandate“ ergänzen die Bilanz der Polizei.

In Forchtenstein wurde die FF Neustift an der Rosalia am 20. Juli um 01:47 Uhr per Sirene zu einer Fahrzeugbergung in der Schloßbergstraße gerufen. Ein Fahrzeug wurde gesichert und abgestellt.