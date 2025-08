Von der Polizei zur Nadel: "Ich bin ein sehr sanfter Tätowierer"

2013 hat Michael Ebner mit dem Tätowieren begonnen. Der ehemalige Polizist werkt heute in seinem Studio in Hartberg und ist außerdem als Milizsoldat in der Kaserne Güssing im Dienst.

Als „fine art“ bezeichnet man in Fachkreisen die Art von Tattoos, die der 37-Jährige sticht. „Meine Kunden sagen, ich bin ein sehr sanfter Tätowierer“, sagt Michael „Michi“ Ebner schmunzelnd. Man glaubt ihm sofort, denn seine ruhige und besonnene Art fällt auf. Eigenschaften die, gemeinsam mit der Leidenschaft zum Sport und zur Kunst, stets die Richtung von Ebners beruflicher Laufbahn vorgegeben haben. Von der Polizei an die Nadel „Gezeichnet habe ich schon, seit ich denken kann. Fürs Tätowieren kam mir auch der Sport zugute. Für den Job braucht es Ausdauer, Fokus, Konzentration und natürlich musst du auch körperlich fit sein“, erzählt der Tätowierer, dessen erste Berufswahl sich ebenfalls daraus ergab. Sechs Jahre lang arbeitet der Pinkafelder als Polizist in Wien – die Kunst begleitet ihn aber auch in die große Stadt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Halla Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Halla Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Halla

Ebner bemalt Skateboards von Freunden oder die Innenseiten der Dienstkappen seiner Kollegen. „Da habe ich dann bemerkt, dass nicht nur der Sport, sondern auch die Kunst wichtig für mich ist.“ Also hängt Michi Ebner seinen Job bei der Polizei an den Nagel und lernt tätowieren. „So einfach fiel mir die Entscheidung, meinen sicheren Job hinzuschmeißen, freilich nicht“, gibt er zu. „Aber ich wollte mich später auch nicht fragen, was wäre gewesen, wenn… .“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Halla

Das feine Tätowieren bringt sich Ebner selbst bei, eine klassische Ausbildung für diesen Beruf gibt es nämlich bis heute nicht. Seinem Onkel ging der Quereinsteiger dann als Ersten unter die Haut. „Nervös war ich schon, aber das hatte sich nach den ersten Linien schnell gelegt“, erinnert sich der Mann mit dem ruhigen Händchen fürs Feine daran zurück. Gitterbett und Geduld Michael Ebner ist als Tätowierer für seine äußerst feinen, makellosen Linien bekannt. Dass er heute nur noch mit der Farbe Schwarz und all ihren Schattierungen arbeitet, hat einige Gründe: „Es reduziert den Blick aufs Wesentliche, auf das Motiv. Außerdem sind farblose Tattoos zeitloser und sie verblassen auch gleichmäßiger im Laufe der Zeit.“

Struktur, klare Linien und Konzentration seien ihm enorm wichtig, sagt er. „All das habe ich mit Hilfe von Yoga noch verfeinert. Ein geduldiger Mensch war ich aber immer schon. Meine Eltern erzählen gerne, dass ich schon als Baby still in meinem Gitterbett gesessen bin und gewartet habe, bis sie aufwachen“, lacht Ebner. Michi Ebner arbeitet jahrelang als Selbstständiger in Tattoo-Studios. Mit Anfang 30 zwingt ihn eine Sehnenscheidenentzündung in der Hand beruflich zwar nicht gänzlich in die Knie, aber zum Umdenken. Er bringt den Sport wieder in den beruflichen Vordergrund, indem er sich als Zeitsoldat beim Bundesheer mit Auslandseinsatz im Kosovo verpflichtet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Vanessa Halla